Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

22. Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).



23. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите верхнюю переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма...

24. ...и снимите крышку ГРМ.



25. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ...

26. ...и снимите нижнюю переднюю крышку ГРМ.



27. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика...

28. ...и снимите ремень привода ГРМ.



29. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов...

30. ...снимите шкивы распредвалов...

31. ...и извлеките шпонки из пазов хвостовиков распредвалов.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для фиксации от проворачивания распредвалов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться приспособлением, показанным на фото.

ПРИМЕЧАНИЕ

У шкивов впускного и выпускного распредвалов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распредвала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.



32. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик ремня ГРМ.



ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на то, что под натяжным роликом ремня ГРМ установлено дистанционное кольцо.



33. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.



34. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода ГРМ...

35. ...и снимите заднюю защитную крышку ГРМ.

36. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 5.6)...

37. ...и снимите головку блока цилиндров с двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.



38. Снимите прокладку головки блока цилиндров.



ПРИМЕЧАНИЕ

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.



39. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).



40. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока цилиндров.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.



41. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.



42. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки блока цилиндров необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.



Рис. 5.6. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров



43. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:

1-й - моментом 20 Н•м (2 кгс•м);

2-й - моментом 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);

3-й - доверните болты на 90°;

4-й - окончательно доверните болты на 90°.



44. Установите на головку блока цилиндров снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фаз, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма) и натяжного ролика») и ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»).



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.