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Лада Приора ВАЗ 2170

Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Приора ВАЗ 2170

Раздел 5:
Двигатель Лада Приора ВАЗ 2170

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170



    При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
    Для замены на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 прокладки головки блока цилиндров вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
прокладка головки блока цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170 Прокладка головки блока цилиндров — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

    1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
    2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
    3. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).
    4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
    6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
    7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, разъемы жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
    8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
    9. Отсоедините разъемы жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

разъем жгута проводов датчика аварийного падения давления масла Лада Приора ВАЗ 2170     10. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.

разъем жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости Лада Приора ВАЗ 2170     11. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

разъем жгута проводов датчика фаз Лада Приора ВАЗ 2170     12. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика фаз.

хомут шланга системы охлаждения     13. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.

разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости Лада Приора ВАЗ 2170     14. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

гайка крепления наконечника «массового» провода     15. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода...
массовый провод     16. ...и снимите провод.

гайка штуцера топливного шланга     17. Отверните гайку штуцера топливного шланга и отсоедините его от трубки топливопровода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
уплотнительное резиновое кольцо трубки топливопровода Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените.

винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода     18. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.

болт крепления массового провода к головке блока цилиндров     19. Выверните ключом «на 10» болт крепления...
массовый провод     20. ...и отсоедините «массовый» провод от головки блока.
    21. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). 		    22. Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

болты крепления верхней передней защитной крышки ремня ГРМ     23. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите верхнюю переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма...
крышка ГРМ Лада Приора ВАЗ 2170     24. ...и снимите крышку ГРМ.

болты крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ Лада Приора ВАЗ 2170     25. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ...
нижняя передняя крышка ГРМ Лада Приора ВАЗ 2170     26. ...и снимите нижнюю переднюю крышку ГРМ.

болт крепления натяжного ролика Лада Приора ВАЗ 2170     27. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика...
ремень привода ГРМ Лада Приора ВАЗ 2170     28. ...и снимите ремень привода ГРМ.

болты крепления шкивов распределительных валов Лада Приора ВАЗ 2170     29. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов...
шкив распредвала Лада Приора ВАЗ 2170     30. ...снимите шкивы распредвалов...
шпонки хвостовиков распредвалов     31. ...и извлеките шпонки из пазов хвостовиков распредвалов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
приспособление для фиксации распредвалов от проворачивания Для фиксации от проворачивания распредвалов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться приспособлением, показанным на фото.
ПРИМЕЧАНИЕ
шкивы впускного и выпускного распредвалов Лада Приора ВАЗ 2170 У шкивов впускного и выпускного распредвалов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распредвала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.

натяжной ролик ремня грм Лада Приора ВАЗ 2170     32. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик ремня ГРМ.

ПРИМЕЧАНИЕ
дистанционное кольцо Обратите внимание на то, что под натяжным роликом ремня ГРМ установлено дистанционное кольцо.

опорный ролик     33. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.

болты крепления задней защитной крышки ремня привода ГРМ Лада Приора ВАЗ 2170     34. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода ГРМ...
задняя защитная крышка ремня привода ГРМ Лада Приора ВАЗ 2170     35. ...и снимите заднюю защитную крышку ГРМ. 		болты крепления головки блока к блоку цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170     36. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 5.6)...
головка блока цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170     37. ...и снимите головку блока цилиндров с двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

прокладка головки блока цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170     38. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ
болт головки блока цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170 Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

привалочные поверхности блока цилиндров     39. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).

удаление масла из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока цилиндров     40. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

установочные втулки в гнездах крайних отверстий блока цилиндров     41. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.

прокладку головки блока цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170     42. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки блока цилиндров необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Лада Приора ВАЗ 2170 Рис. 5.6. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    43. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
    1-й - моментом 20 Н•м (2 кгс•м);
    2-й - моментом 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
    3-й - доверните болты на 90°;
    4-й - окончательно доверните болты на 90°.

шкивы впускного и выпускного распредвалов Лада Приора ВАЗ 2170     44. Установите на головку блока цилиндров снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фаз, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма) и натяжного ролика») и ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»).

ПРИМЕЧАНИЕ
места нанесения герметика на корпус подшипников распредвала Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.



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