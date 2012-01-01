Замена маслосъемных колпачков на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.



15. Снимите тарелку пружины клапана.



16. Снимите пружину тарелки клапана.



17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При отсутствии приспособления для снятия маслосъемных колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать маслосъемные колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если в комплект новых маслосъемных колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку маслосъемного колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.



18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.



19. Осторожно запрессуйте маслосъемный колпачок до упора.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.



20. Установите пружины и тарелки пружин.



21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Установите гидротолкатель клапана.

23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

24. Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).



25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.



26. Установите распределительные валы в опоры головки блока цилиндров так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Распредвал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.



27. Смажьте моторным маслом шейки...



28. ...и кулачки распредвалов.



29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распредвалов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заводить на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.



30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.



ПРИМЕЧАНИЕ

Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.



31. Установите снятые детали газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма) и натяжного ролика»).

32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»).